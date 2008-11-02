Бразилия пообещала найти нефть на шельфе близ Кубы

Бразилия и Куба подписали 31 октября соглашение о геологоразведке кубинского шельфа. По словам Луиса Инасиу да Силва (Luiz Inacio Lula da Silva), президента самой большой страны в Южной Америке, если есть хоть минимальные шансы найти нефть на Кубе, бразильская компания Petrobras это сделает. Об этом сообщает AFP.

По условиям соглашения между странами, Petrobras получает возможность на управление блоком в 1600 квадратных километров в Мексиканском заливе. Бразильская компания совместно с местной Cubapetroleo будет искать нефть на глубине от 500 до 1600 метров.

В 1998-2001 годах Petrobras уже пыталась найти нефть в Кубе, но тогда эти попытки завершились неудачей. В то же время в самой Бразилии у компании дела складываются намного лучше. Так, в начале сентября 2008 года стало известно, что Petrobras открыла уже третье крупное месторождение нефти за год.

Куба стремится обнаружить собственные запасы нефти, так как сейчас вынуждена закупать топливо у своих соседей, прежде всего у Венесуэлы, которая поддерживает коммунистическое правительство на острове. Ранее Куба подписала соглашения о геологоразведке с компаниями из Индии, Вьетнама, Малайзии, Испании, Норвегии и Венесуэлы.

В середине октября Cubapetroleo заявила, что оценочные запасы нефти на шельфовых месторождениях страны превышают 20 миллиардов баррелей. Если эта информация подтвердится, Куба войдет в двадцатку стран с крупнейшими запасами нефти.

Лента.ру