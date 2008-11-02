Министр остановил все соревнования по тхэквондо в Украине

В Министерстве по делам семьи, молодежи и спорта Украины создана рабочая группа для расследования обстоятельств гибели 13-летнего мальчика во время соревнований по тхэквондо в Кременчуге Полтавской области.

Об этом сообщает “5 канал” со ссылкой на информацию министра по делам семьи, молодежи и спорта Юрия ПАВЛЕНКО.

По его словам, группа не только будет разбираться с этим конкретным случаем, но и в целом будет выяснять, насколько выполняются требования законодательства, нормативы, которые утверждены министерством относительно контактных видов спорта, насколько придерживаются правила безопасности относительно каждого ребенка во всех видах спорта.

Сейчас же все соревнования по тхэквондо в Украине приостановлены, сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Как сообщалось, 1 ноября у Кременчуге во время соревнований по тхэквондо, когда в спарринг стали бойцы из Сум и Днепродзержинска, после удара 13-летнему днепродзержинскому спортсмену стало плохо. На место события вызвали скорую помощь, однако врачи не смогли спасти ему жизни.