«Неугасимая свеча» прибыла в Ивано-Франковск

Сегодня Ивано-Франковская область приняла эстафету международной акции «Неугасимая свеча».

Как передает корреспондент УНИАН, в полдень на Вышковском перевале Карпат официальная делегация Ивано-Франковской области приняла от Закарпатья эстафету акции. Потом огонь «Неугасимой свечи» перевезли в Ивано-Франковск, где на Вечевой площади состоялись мероприятия в рамках этой акции.

С участием молодежи и общественности города прошла акция «33 минуты», во время которой молодые люди зачитывали воспоминания очевидцев Голодомора 1932-1933 годов.

Священники отслужили панихиду по жертвам Голодомора. Участники акции зажгли свечи и лампады от «Неугасимой свечи» и положили их вместе с венками и цветами к памятникам жертвам коммунистических репрессий в Мемориальном сквере.

Также состоялось траурное вече с участием представителей облгосадминистрации, облсовета и Ивано-Франковского горисполкома, на котором вспоминали причины и жертв Голодомора.

После этих мероприятий «Неугасимую свечу» перевезли в храм Святого Воскресения УГКЦ, где она будет находиться до завтрашнего дня.

Завтра, 3 ноября, Прикарпатье передаст эстафету акции Тернопольской области.

Справка УНИАН. Международная акция „Неугасимая свеча” началась 1 апреля с.г. в Австралии, и на протяжении этого времени прошла в 33 странах мира, в том числе в 6 странах СНГ - Беларуси, Казахстане, Молдове, России, Армении и Грузии.

В Украине акция "Неугасимая свеча" стартовала 26 октября. После проведения мероприятий во всех областных центрах 21 ноября „Неугасимая свеча” будет доставлена в Киев, где будут проводиться государственные мероприятия, посвященные памяти жертв Голодомора.