Погода на понедельник

13:50, 02 ноября 2008
Общество
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Ночью и утром туман

В ближайшие дни территория Украины останется под влиянием теплой воздушной массы, лишь в северные области начнет поступать более прохладный воздух.

Как сообщает Гидрометцентр, в понедельник существенных осадков в стране не ожидается. Ночью и в первой половине дня местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +6-11; днем +10-16, по северу местами +7-9, на юге и в Закарпатье +15-20; в Карпатах ночью +1-6, днем около +10.

В Киеве и области без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня местами туман. Температура ночью +7-9, днем +10-14.

ICTV

 

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