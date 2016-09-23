Прыжки с парашютами и тактические задачи: Минобороны показало будни украинских морпехов (видео)

Соответствующая запись обнародована сайте Минобороны.

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На видео бойцы выполнили прыжки с парашютами и тактические задачи.

Военное телевидение Украины на своей странице в Facebook также анонсировало видеоработу о том, как становятся морскими пехотинцами