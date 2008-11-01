Минтруда прогнозирует рост безработицы

Рост безработицы в Украине в 2009 году, по предварительным экспертным оценкам, может составить 7,7% - до 2,1 млн. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА.

На сегодняшний день в Украине насчитывается 1,4 млн. безработных, что составляет 6,2% работоспособного населения.

Между тем, по словам министра, ухудшения ситуации на рынке труда и роста безработицы можно ожидать уже в декабре этого года. На сегодняшний день в режиме неполного рабочего дня работают более 82 тыс. человек, в отпусках без сохранения заработной платы – более 25 тыс. человек.

В Государственной службе занятости зарегистрировано 538 тыс. безработных, вакансий – 198 тыс., из них – 40% для квалифицированных работников, 17% - для работников без профессиональной подготовки.

«По состоянию на 1 октября из 12 млн. работающих почти 265 тыс. работников экономически активных предприятий своевременно не получили зарплату. В сентябре 2008 г. количество тех, кому не выплачена зарплата, увеличилось на 104 тыс. работников», - сказала Л.ДЕНИСОВА.

Она отметила, что оплата труда в бюджетной сфере в 2009 году будет осуществляться согласно должностным окладам по единой тарифной сетке, исходя из тарифной ставки работника первого разряда 545 грн. и других выплат в рамках утвержденного фонда оплаты труда.

В настоящее время обеспечивается социальная защита для почти 13 млн. граждан посредством действующей системы предоставления льгот и субсидий. Л.ДЕНИСОВА заверила, что эта система будет сохранена в 2009 г.

Министр также отметила, что установленные размеры материальных выплат безработным будут сохранены, финансирование из Фонда страхования на случай безработицы будет обеспечено в полном объеме.

Л.ДЕНИСОВА сообщила, что в условиях финансового кризиса Минтруда вместе с Госнадзортруда планирует осуществлять «более жесткую политику по отношению к предприятиям, которые допускают задолженности по выплате заработной платы».

Как сообщал УНИАН, в Украине задолженность по выплате заработной платы в январе-сентябре 2008 года увеличилась на 27%, или на 180,7 млн. грн., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на 1 октября составила 849,365 млн. грн.