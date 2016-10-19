Во Львове будут судить врача по обвинению в получении взятки от пациента

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Львовской области.

"При процессуальном руководстве прокуратуры Львовской области, следователями полиции завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении врача-хирурга Коммунальной городской клинической больницы скорой медицинской помощи", - сообщает львовская прокуратура

Установлено, что обвиняемый высказал требование о предоставлении и в дальнейшем получил от пациента 5000 грн за проведение операции и выдачу ему выписки из истории болезни.

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Действия врача квалифицированы по ч.4 ст.354 УК Украины (получение неправомерной выгоды за совершение действий с использованием своего положения в интересах того, кто предоставляет такую выгоду, совмещенном с вымогательством неправомерной выгоды), санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Обвинительный акт в указанном уголовном производстве прокуратурой утверждено и направлено для рассмотрения по существу в Шевченковский районный суд г. Львова.