Тимошенко даст указание покупать уголь у государственных шахт

Кабинет министров готовит поручение об использовании генерирующими компаниями НАК «Энергетическая компания Украины» энергетического угля, добытого исключительно на государственных шахтах.

Как сообщил УНИАН министр угольной промышленности Виктор ПОЛТАВЕЦ, решение о необходимости такого поручения было принято сегодня на заседании Кабмина.

«Премьер завтра подпишет отдельное поручение, чтобы уголь, в первую очередь, брать с государственных шахт, и оплачивать стопроцентно», - подчеркнул министр.

По данным Минтопэнерго, на 29 октября на складах ТЭС было накоплено 3,479 млн. тонн угля, 2,486 млн. тонн из которых хранились в государственных генкомпаниях, 0,923 млн. тонн – в ООО «Востокэнерго». Минтопэнерго планировало накопить на электростанциях 3,5 млн. тонн угля к 1 ноября. Объем угля, находящегося в настоящее время на складах, на 40,5% или на 1 млн. тонн превышает показатель на аналогичную дату прошлого года.

По мнению участников рынка, на фоне прогнозируемого Минтопэнерго сокращения энергопотребления в Украине (в IV квартале - на 1,3%, в I квартале 2009-го – на 0,9%), в связи с кризисом продаж в металлургической и химической отраслях, а также вероятным предпочтением на рынке электроэнергии, генерируемой на АЭС, выработка электроэнергии тепловыми электростанциями в отопительный период может существенно сократиться и, как следствие, сократится расход угля на ТЭС. Тенденция может усугубиться в случае сохранения на протяжении всего отопительного сезона такого же мягкого климата, который наблюдается в его начале.

Кроме того, Украина не намерена отказываться до конца текущего от импорта электроэнергии из Российской Федерации при сохранении прежних ценовых параметров, что также может сказаться на недовыработке электроэнергии на ТЭС.

Напомним, госшахты реализуют энергетический уголь генкомпаниям ТЭС через ГП «Уголь Украины».