В Запорожье разоблачили зашифрованную схему торговли наркотиками (видео)

Реклама "мессенджеров" для связи появлялась в Днепре, Одессе, Киеве, Харькове, Кривом Роге - на стенах, заборах и фасадах так много, что в некоторых городах коммунальщики даже создали специальные отряды для закрашивания таких объявлений, говорится в сюжете ТСН.

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Организатор держал товар в конспиративной квартире. Оплату наркоторговцы принимали на электронные кошельки, а во время обыска в квартире нашли поддельные паспорта.