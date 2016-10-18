В Запорожье разоблачили зашифрованную схему торговли наркотиками (видео)
15:48, 18 октября 2016Общество
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Наркоторговцев с зашифрованной схемой продажи разоблачила полиция в Запорожье. Они зарегистрировали в США Интернет-магазин, общались с клиентами через специальные каналы связи и имели целый склад опасных веществ.
В Запорожье разоблачили зашифрованную схему торговли наркотиками
Реклама "мессенджеров" для связи появлялась в Днепре, Одессе, Киеве, Харькове, Кривом Роге - на стенах, заборах и фасадах так много, что в некоторых городах коммунальщики даже создали специальные отряды для закрашивания таких объявлений, говорится в сюжете ТСН.
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Организатор держал товар в конспиративной квартире. Оплату наркоторговцы принимали на электронные кошельки, а во время обыска в квартире нашли поддельные паспорта.
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