Глава фискальной службы Насиров ездит на конфискованных Lexus с поддельными номерами - журналист (видео)

Об этом на своей странице в Facebook написал ведущий программы "Гроші" на 1+1 Александр Дубинский.

Журналист напомнил, что несколько лет назад экс-глава фискального ведомства купил на прокладку три лимузина Lexus LS560 и взял их в аренду для себя и своих заместителей.

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Затем, продолжил Дубинский, машины попытался использовать Белоус, однако юристы Клименко добились их ареста через суд.

"Но тут пришел Насиров, наплевал на арест машин и начал использовать для своих нужд. А чтобы никто не предъявил ему езду на арестованных автомобилях - просто перевесил на них номера с левых "тачек", - написал журналист.

Поэтому, подытожил Дубинский, глава ведомства, которое обеспечивает контроль над честностью предпринимателей, а также два его заместителя ездят на арестованных машинах с поддельными номерами.

Напомним, в ноябре 2015 года главу фискальной службы Романа Насирова уличили в пользовании двумя Lexus, которые были куплены его предшественником. Машины были арестованы и должны были бы стоять на штрафплощадке.