Глава ГФС открестился от скандальных "Лексусов" Клименко (видео)

"Машины Клименко никогда не были арендованы ГФС в ЧП "Рута". В ГФС эти машины не используются", - заявил Насиров в комментарии ТСН.

Сам Насиров, по его словам, ездит не на скандальном Lexus, а на собственном Range Rover. Кроме того, у него и его семьи есть две Toyota и еще несколько транспортных средств, и все указаны в декларации.

Ранее УНИАН сообщал, что дочернее предприятие производственно-коммерческой фирмы "Рута" купило три шестисотых Lexus и передало в безвозмездное пользование ДФС.

Стоимость каждого – один миллион 384 тысячи гривен. Основатели "Руты" - три профсоюзные организации работников фискальной службы. Покупали дорогие машины якобы по приказу бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко, а ездят на них сейчас, согласно расследованию журналистов, Насиров и его заместитель.