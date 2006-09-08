Правительство сделает все, чтобы Центры для беспризорных были по всей Украине

Вице-премьер-министр Украины Дмитрий ТАБАЧНИК заверяет, что правительство сделает все для открытия по всей Украине центров для беспризорных детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров Украины, об этом Д.ТАБАЧНИК заявил сегодня во время посещения будущего Центра для беспризорных детей „Наши дети”, где побывал вместе с Ее Величеством Королевой Швеции Сильвией.

Строительство киевского Центра реализуется благодаря усилиям „Немецко-Польско-Украинского Общества”, украинских меценатов и проходит под патронатом Ее Величества.

„Мы приветствуем Ее Величество на щедрой украинский земле не только как Королеву дружественного нам государства, а как основателя всемирного фонда „Детство”, который защищает права обездоленных детей во многих странах мира”, – отметил Д.ТАБАЧНИК. „Мне приятно, что сегодня мы все являемся участниками прекрасного гуманного дела – создания пилотного проекта Центра предоставления помощи беспризорным детям „Наши дети”, – сказал он.

В то же время Д.ТАБАЧНИК отметил трогательность визита: „Представители шведского Королевского дома, которые могли бы проводить свою жизнь другим образом, приехали в обычный район Киева, чтобы на семейные средства помочь строительству Центра „Наши дети”.

Кроме того, вице-премьер высоко оценил вклад в реализацию проекта председателя правления „Немецко-Польско-Украинского Общества” Барбары Марии МОНГАЙМ. „Особое значение этому проекту придает поддержка международного „Немецко-Польско-Украинского Общества” возглавляемого глубокоуважаемой госпожа Барбарой”, – отметил Д.ТАБАЧНИК.

Вице-премьер заверил собравшихся, что правительство Украины сделает все необходимое, чтобы подобные центры были не единичными. „Проект прекрасный, я думаю, он будет не последним в Киеве. Совместными усилиями мы сдвинем это дело с места, и подобные центры появятся по всей Украине”, – отметил он.

В то же время Д.ТАБАЧНИК обратился к местной власти и попросил как можно быстрее утвердить Положение о доме и завершить все необходимые процедурные оформления документов.

В завершение Д.ТАБАЧНИК поблагодарил всех, кто причастен к строительству Центра семейного типа. „Ваше Величество, примите самые искренние слова благодарности за тепло Вашего сердца, которое Вы щедро дарите украинским детям. Хочу также поблагодарить спонсоров, строителей, архитекторов, всем, кто принимает участие в этом гуманном и благородном деле”, – сказал вице-премьер-министр Украины.

Справка УНИАН. 7 сентября в Украину с визитом прибыли Королева Швеции Сильвия со своей младшей дочерью Принцессой Мадлейн. Королева Швеции прибыла в Украину как учредитель и почетный председатель Всемирного фонда «Детство» с целью участия в мероприятиях Международной организации по миграции.

Центр “Наши дети”, получающий поддержку Фонда Королевы Швеции, - это экспериментальный проект, который основан «Немецко-Польско-Украинским Обществом» со штаб-квартирой в Берлине, основан польским экономистом Барбарой Марией МОНГАЙМ в 1996 г. в поддержку демократических, социальных и экономических реформ в странах Восточной Европы в духе добрососедской солидарности. К проекту привлекаются эксперты как государственного, так и частного секторов для устройства детей в группы семейного типа с использованием методов, которые в Украине применяются впервые.

После окончания восстановительных работ Центр “Наши дети”, который размещается в бывшем детсаде №233 Днепровского района столицы, станет постоянным домом для 80 детей улицы.