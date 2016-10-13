Полторак о поездке Савченко к боевикам: общаться надо с теми, кто начал эту войну

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Полторак заявил сегодня в интервью журналистам после торжеств по случаю Дня защитника Украины.

«Я думаю, что это личное дело народного депутата... Я думаю, что для того, чтобы вести переговоры (я не знаю, с кем там встречалась Надежда в Донецке, Луганске), но я знаю, что в Донецке, Луганске нет тех, кто начал эту войну», – сказал Полторак, имея в виду, что переговоры нужно вести с руководством в Москве.

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Как сообщал УНИАН, Савченко рассказала о своей встрече с боевиками.

"Держу ли я связь с оккупированной территорией Донбасса? Да, держу...При чем, эти люди вышли на меня первыми. Это люди с оккупированных территорий, не один человек, их очень много. Это даже те люди, которые держали меня в свое время в плену", - заявила Савченко в эфире 112.ua.