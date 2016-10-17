Одесскую зенитную ракетную бригаду вооружили модернизированным ЗРК С-300ПС (фото)

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Как отмечается, серийный ремонт ЗРК С-300ПС на ГП «Укроборонсервис» продолжался в течение полугода.

Читайте такжеРоссийская зенитная ракетная система С-400 заступила на боевое дежурство в Крыму

"Кроме непосредственного проведения ремонтных работ путем замены важных узлов и приборов отечественного производства работниками промышленного предприятия была осуществлена модернизация комплекса", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, до конца текущего года качество технического состояния ЗРК должно быть проверено во время проведения боевых пусков зенитных управляемых ракет по воздушным целям условного противника.