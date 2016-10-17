Одесскую зенитную ракетную бригаду вооружили модернизированным ЗРК С-300ПС (фото)
18:49, 17 октября 2016Общество
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После осуществления ремонта на вооружение Одесской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" был передан модернизированный зенитный ракетный комплекс С-300ПС.
ЗРК С-300ПС / mil.gov.ua
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
Как отмечается, серийный ремонт ЗРК С-300ПС на ГП «Укроборонсервис» продолжался в течение полугода.
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"Кроме непосредственного проведения ремонтных работ путем замены важных узлов и приборов отечественного производства работниками промышленного предприятия была осуществлена модернизация комплекса", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы ведомства, до конца текущего года качество технического состояния ЗРК должно быть проверено во время проведения боевых пусков зенитных управляемых ракет по воздушным целям условного противника.
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