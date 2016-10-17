На Львовщине задержали мужчину, который нападал на пенсионерок

Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Львовской области.

Как установили сотрудники Николаевского районного отделения полиции, мужчина проникал в квартиры пенсионерок, нападал на них и забирал деньги и ценные вещи.

Пока известно о двух разбойных нападениях, к которым причастен 38-летний ранее судимый житель одного из сел Николаевского района.

«Установлено, что 3 октября вечером в селе Лубьяны злоумышленник проник в дом 82-летней пенсионерки, жестоко избил ее, от чего женщина потеряла сознание, и вынес из дома бензопилу. 14 октября около 13.00 в селе Красов злоумышленник снова проник в дом одинокой 85-летней женщины, как и в предыдущем случае жестоко избил ее, применив при этом нож, и вынес из дома деньги – три тысячи гривен», - сообщил начальник Николаевского отделения полиции подполковник полиции Виктор Фецинец.

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По этим фактам открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Проводится досудебное расследование.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Вскоре суд изберет для него меру пресечения.