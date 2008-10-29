В нынешнем падении гривни - много спекулятивной составляющей

Сегодняшнее падение гривни во многом обусловлено спекулятивной составляющей. Такое мнение в интервью УНИАН высказал советник председателя правления «Укргазбанка» Александр ОХРИМЕНКО.

По его информации, сегодня на межбанке котировки купли-продажи американского доллара росли с 6,19-6,25 грн./долл. до 6,22-6,42, 6,35-6,74 и к закрытию доходили до 7 грн./долл.

«С точки зрения рынка, если большой спред, то это говорит, что на рынке нет рыночной ситуации, - сказал А.ОХРИМЕНКО. - Это ненормально. Если такой спред, то руководствуются исключительно спекулятивными принципами. Мало того, кое-кто начинает специально подогревать панику».

Кроме того, по его мнению, очень много структур, которые владеют долларом, специально подогревают ситуацию, не выдают доллар и создают преднамеренный искусственный дефицит.

По мнению эксперта, панических настроений удалось бы избежать, если бы Национальный банк еще в начале возникновения напряженности на рынке удовлетворял в достаточных объемах спрос на валюту, или вообще на рынок не выходил. Кроме этого, НБУ, все время повышая как курс своих интервенций, так и официальный курс гривни, дает сигнал о том, что ситуация идет к девальвации.

По мнению А.ОХРИМЕНКО, на сегодняшний день «самый оптимальный вариант в том, чтобы Нацбанк хотя бы за один день удовлетворил все заявки, которые будут на рынке. Это был бы очень позитивный сигнал для рынка».

Кроме того, банкир считает, что действенной мерой для стабилизации ситуации было бы введение обязательной продажи валютной выручки.

Как сообщал УНИАН, на 28 октября НБУ снизил курс национальной валюты до 5,5 грн./долл., что на 15 копеек ниже, чем 27 октября.

Сегодня, 29 октября, Нацбанк продавал доллары на межбанке по курсу 5,7 грн./долл.