Суд арестовал экс-главного бухгалтера "Укрспирта" с правом внесения 4,1 млн грн залога

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры, отметив, что соответствующее решение суд принял 15 октября.

Согласно сообщению, экс-главный бухгалтер ГП «Укрспирт» подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК Украины.

По данным ГПУ, подозреваемый скрывался от органов досудебного расследования, в связи с чем находился в розыске, а 14 октября был задержан и доставлен в суд для рассмотрения ходатайства о применении в отношении него меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, генпрокурор Юрий Луценко 15 октября заявил о задержании бывшего главного бухгалтера ГП "Укрспирт" Романа Волощука (период 2012-2014 гг.) по подозрению в хищении 750 млн грн.

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По данным Луценко, Волощук по предварительному сговору с тогдашним руководителем "Укрспирта" Александром Хартом перечислил денежные средства в размере 750 млн грн на счета фиктивных предприятий, которые не осуществляли поставок продукции.

Кроме того, добавил генпрокурор, задержанный подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 175 млн грн.

Бывший генеральный директор госпредприятия "Укрспирт" Александр Харт с мая 2014 года находится в розыске по подозрению в растрате госимущества.

Харт возглавлял «Укрспирт» с июня 2012 года по март 2014 года.