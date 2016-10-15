Генпрокуратура задержала экс-главбуха "Укрспирта" за аферу в 750 миллионов гривень

Об этом Луценко сообщил на своей странице в Facebook.

«В результате работы ГФС и ГПУ сегодня задержали главного бухгалтера ГП "Укрспирт" Волощука Р.Я. (период 2012-2014 гг.), подозреваемого в хищении государственных денег», - написал он.

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По данным Луценко, Волощук по предварительному сговору с тогдашним руководителем "Укрспирта" Александром Хартом перечислил денежные средства в размере 750 млн грн на счета фиктивных предприятий, которые не осуществляли поставки продукции.

Кроме того, добавил генпрокурор, задержанный подозревается в уклонении от уплаты налогов путем безосновательного формирования налогового кредита от ООО "Атлас групп", имеющего признаки фиктивности, на сумму 175 млн грн.

Как сообщалось, бывший генеральный директор госпредприятия "Укрспирт" Александр Харт с мая 2014 года находится в розыске по подозрению в растрате госимущества.

Харт возглавлял «Укрспирт» с июня 2012 года до марта 2014 года.