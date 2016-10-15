Российские войска противовоздушной обороны в Крыму были приведены в боеготовность, – разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

"14 октября с.г. группировка противовоздушной обороны ВС РФ на территории оккупированного Крыма была приведена в боевую готовность “Полная”, - говорится в сообщении.

По данным разведки, в ходе учений по тревоге были подняты подразделения 31 дивизии противовоздушной обороны (Севастополь), 37 смешанного авиационного полка (Гвардейское) и 38 истребительного авиационного полка (Бельбек) 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа ВС России.

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В ГУР отмечают, что боевые расчеты радиотехнических подразделений 3 радиотехнического полка (Севастополь), развернутых на мысе Тарханкут, мысе Фиолент, горе Ай-Петри, в районах городов Джанкой, Керчь, Феодосия, осуществляли обнаружение и сопровождение воздушных целей, передачу целеуказаний дивизионам зенитно-ракетных комплексов и наведение истребительной авиации. Экипажи самолетов Су-30 и расчеты зенитно-ракетных комплексов отработали перехват и условное уничтожение воздушных целей.

"Проведение указанных мероприятий в воздушном пространстве над акваторией Черного моря создает опасность международному авиационному сообщению и грозит возможным повторением трагедии малайзийского “Боинга” рейса МН17, который был сбит российским комплексом “Бук” в июле 2014 года на востоке Украины", - подчеркнули в украинской разведке.