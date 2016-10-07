"Курченко - преступник": Порошенко хочет ускорить расследование его дела

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент сообщил журналистам, проверяя ход ремонта трассы Одесса - Рени.

«Согласно той информации, которую я имею, господин Сергей Курченко является преступником, он находится в розыске и против него возбуждено уголовное дело. По тем преступлениям, которые совершались в Украине, мы будем делать все возможное, чтобы расследования в этих уголовных делах были ускорены, и объекты, которые принадлежали ему, через прозрачную процедуру не были украдены у государства», - заявил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, 23 марта 2016 года Генпрокуратура составила уведомление о подозрении Курченко за махинации со сжиженным газом, в результате чего государству был причинен ущерб на общую сумму свыше 2 млрд грн.