Украина на пороге важных реформ в области права

Министр юстиции Николай ОНИЩУК убежден, что Украина подошла вплотную к осуществлению важных юстициарных реформ - в сфере судоустройства, криминальной юстиции, противодействия коррупции, адвокатуры и других.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, об этом он заявил во время встречи с новым директором Региональной миссии Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине, Молдове и Беларуси Джениной ЯРУЗЕЛЬСКИ.

По словам министра юстиции, в ближайшее время ожидается реализация ряда проектов в юстициарной сфере, в результате чего «общество получит много новых правовых инструментов, которые помогут завершить переход Украины к устойчивому демократическому развитию».

«Украина способна и обязана предпринять весомые шаги в направлении правовых реформ. Как только политическая ситуация стабилизируется, Украина окажется на пороге принятия важных решений в сфере юстиции», - отметил министр юстиции.

В частности, по словам Н.ОНИЩУКА, в ближайшие дни планируется презентация нового Уголовно-процессуального кодекса, который должен кардинально реформировать сферу досудебного следствия в Украине и усовершенствовать процессуальные процедуры в соответствии с общепризнанными демократическими стандартами. Кодекс будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады как законодательная инициатива Президента Украины.

Также в ближайшее время планируется заседание Совета национальной безопасности и обороны, в ходе которого должно быть проанализировано состояние дел в сфере предотвращения и противодействия коррупции. По словам министра юстиции, сегодня в Украине достигнуто политическое понимание относительно необходимости имплементации ряда международных конвенций в этой сфере - соответствующие законопроекты будут подготовлены профильным парламентским комитетом и в ближайшее время вынесены на рассмотрение Верховной Рады. С принятием указанных законов в Украине будут созданы предпосылки для системного противодействия и предотвращения коррупции, сказал Н.ОНИЩУК.

Процесс принятия ряда законопроектов в сфере реформирования судоустройства, которые долгое время находятся на рассмотрении украинского парламента, Н.ОНИЩУК назвал «сложным». В то же время министр высказал предположение, что нынешняя политическая ситуация, которая сделала судебную систему заложником политических устремлений, будет иметь положительные последствия относительно перспектив принятия указанных законопроектов, поскольку «в политикуме вызрело понимание необходимости существования независимой, беспристрастной и справедливой судебной системы».