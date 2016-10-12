Возобновление отвода сил в районе Станицы Луганской запланировано на 13 октября – разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

В разведке констатируют, что сейчас в районе населенного пункта Станица Луганская боевики осуществляют провокационные обстрелы позиций сил АТО.

«Передовые подразделения 11 стрелкового батальона 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2 АК (Луганск) ВС РФ остаются на позиции в районе моста через реку Северский Донец. Наблюдатели миссии ОБСЕ в район отвода не допускаются. Возобновление мероприятий по отводу запланировано на 13 октября этого года», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 октября, пресс-секретарь Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил о нарушении боевиками перемирия в Станице Луганской и назвал условия, при которых произойдет отвод войск.

«Перемирие в Станице Луганской не продолжалось и недели, вчера боевики вновь обстреляли наши позиции с противоположной стороны реки Северский Донец», - заявил он.

Условиями отвода сил и техники в Станице Луганской Лысенко назвал прекращение огня в течение семи дней, затем - сутки на оповещение международной миссии ОБСЕ о путях и месте передислокации сил и трое суток для передислокации личного состава и техники.

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Напомним, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документом предусмотрено разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станице Луганской.

1 октября разведение сил состоялось в Золотом, 7 октября – в Петровском.