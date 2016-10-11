Суд по делу против Плотницкого допросит Надежду Савченко 21 октября

Как сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, на следующем заседании, которое состоится 21 октября, запланирован допрос потерпевших Надежды Савченко, ее сестры и матери.

«На судебном заседании сначала будут допрошены потерпевшие, затем свидетели стороны обвинения, после этого будут исследованы письменные и вещественные доказательства», - сообщил государственный обвинитель Евгений Дудко.

По словам прокурора, на суде в отношении Плотницкого будут давать показания 17 свидетелей.

Как сообщал УНИАН, 31 августа Подольский райсуд Киева разрешил проведение заочного рассмотрения дела в отношении главаря «ЛНР» Плотницкого.

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Плотницкий обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 258 (террористический акт) и ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса.

17 июня 2014 года по преступному приказу Плотницкого боевики возглавляемого им незаконного вооруженного формирования «батальон «Заря» совершили вооруженное нападение на военнослужащих 24-го батальона территориальной обороны «Айдар» Вооруженных сил Украины и захватили в плен старшего лейтенанта ВСУ Надежду Савченко. 23 июня Савченко незаконно была переправлена через государственную границу Украины на территорию Российской Федерации.