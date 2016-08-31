Суд разрешил заочно судить главаря "ЛНР" Плотницкого

Как передает корреспондент УНИАН, постановление суда о разрешении на специальное судебное производство во время подготовительного судебного заседания объявила председательствующая на заседании судья Елена Павленко.

По ее словам, учитывая, что Плотницкий находится в зоне проведения АТО на территории Луганской области и в настоящее время скрывается от органов досудебного расследования и суда с целью уклонения от уголовной ответственности, а из установленных данных усматривается, что он знает о начатом уголовном производстве и в средствах массовой информации заявляет, что не намерен являться в Киев на судебное заседание, коллегия судей считает необходимым рассматривать уголовное производство в отношении обвиняемого Плотницкого в порядке специального судебного производства».

Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокурора.

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Судья отметила, что в случае, если основания для специального судебного производства перестанут существовать, предусматривается дальнейшее судебное разбирательство начать сначала в соответствии с общими правилами, предусмотренными УПК Украины.

В подготовительном судебном заседании был объявлен перерыв до 10.00 30 сентября.

Перед этим представитель государственного обвинения, прокурор столичной прокуратуры Евгений Дудко заявил о приобщении к делу ряда документов, оригиналов материалов уголовного производства. В частности, сообщение о подозрении Плотницкому с накладной об отправке документа на его адрес; постановление следователя об объявлении Плотницкого в розыск и информация о том, что он скрывается в Луганске; определение суда, которым удовлетворено ходатайство следователя и принята мера пресечения в виде содержания под стражей; определение суда о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении Плотницкого.

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Кроме того, это повестки с сайтов органов досудебного расследования и повестки, которые направлялись в газету «Урядовий кур‘єр», а также сам выпуск этой газеты с повесткой о вызове Плотницкого в суд; материалы из интернета, где Плотницкий заявляет, что находится в Луганске и в Киев не собирается.

Как сообщал УНИАН, Плотницкий обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.258 (террористический акт) и ч.3 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса.

17 июня 2014 года согласно преступному приказу Плотницкого боевики возглавляемого им незаконного вооруженного формирования «батальон «Заря» совершили вооруженное нападение на военнослужащих 24-го батальона территориальной обороны «Айдар» Вооруженных сил Украины и захватили в плен старшего лейтенанта ВСУ Надежду Савченко. 23 июня Савченко незаконно была переправлена через государственную границу Украины на территорию Российской Федерации.

Суд РФ 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.

25 мая состоялся обмен Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.