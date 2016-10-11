Нацгвардия задержала боевика "ДНР", который прикрывался младенцем

Об этом сообщили в пресс-службе Нацгвардии Украины.

"Около 22 часов со стороны временно оккупированной территории через пункт пропуска пытался пройти мужчина в компании женщины с ребенком, вероятно, рассчитывая, что присутствие младенца повлияет на бдительность гвардейцев", - говорится в сообщении.

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Во время проверки документов и осмотра личных вещей у гражданина обнаружили паспорт с печатью "ДНР", после чего старший смены настоял на осмотре детской коляски. Под пеленками гвардейцы обнаружили пакет документов, среди которых был военный билет на имя задержанного с печатью и логотипом "ДНР".

Гражданина задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 258 УК (содействие террористической деятельности), и передали сотрудникам Службы безопасности Украины.