В Черниговской области умерло втрое больше людей, чем родилось

В первом полугодии 2006 года в Черниговской области родилось 4530 детей, что на 5,8% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Ежедневно в регионе на свет появлялись 25 новых жителей, сообщили УНИАН в областном управлении статистики.

Среди рожденных - 2294 мальчика и 2236 девочек. В управлении отметили, что в Черниговской области сохраняется тенденция роста количества внебрачных рождений.

На протяжении полугодия в области зарегистрировано более 2700 браков и свыше 1900 разводов. Самыми молодыми невестами были пять пятнадцатилетних девушек и пять семнадцатилетних юношей. Самой старшей невесте было – 82, а жениху – 88 лет.

За такое же время умерло почти 13 тысяч человек. Наивысший уровень смертности зафиксирован в Козелецком районе, самый низкий – в Чернигове. Количество умерших превысило количество рожденных в 2,8 раза, причем в сельской местности – в 4,6 раза. Основными причинами смерти остаются болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, внешние причины смерти и болезни органов дыхания.