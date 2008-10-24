Черновецкий решил задавить ВР и Кабмин штрафами?

15:23, 24 октября 2008
Общество
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Мэр встал на защиту зеленых газонов

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ намрен вдвое повысить стоимость эвакуации на штрафплощадки автомобилей «важных госчиновников», которые оставляют свои машины на запрещенной территории – в зеленых зонах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подчеркнул, что дал поручение подготовить обращение ко всем фракциям Верховной Рады с тем, чтобы они приняли закон, повышающий штрафы за парковку в зеленых зонах, в частности, на газонах. Но отдельно, по его словам, городские власти планируют решить вопрос об увеличении штрафов для депутатов Верховной Рады и ответственных работников Кабинета министров.

«Я на днях подпишу распоряжение, увеличивающее в два раза штрафы для депутатов Верховной Рады и ответственных работников Кабинета министров, которые безнаказанно ставят свои машины на зеленых газонах», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, пояснив, что подразумевается проект решения Киевской горгосадминистрации об увеличении платы за эвакуацию припаркованного на зеленой зоне автомобиля.

 

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