Падение цен на нефть поможет России развиваться

Падение мировых цен на нефть может стать стимулирующим фактором для пересмотра структуры экономики России и ухода от сырьевой ее направленности.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое мнение высказали эксперты в ходе круглого стола «Падение цен на нефть - угроза России?» в Москве.

В частности, директор Института энергетической стратегии Виталий БУШУЕВ заявил, что падение мировых цен на нефть для России «больше благо, чем угроза». «Это заставит нас больше шевелить мозгами», - считает он.

С ним согласен и заместитель руководителя Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по энергетической политике Юрий СТАНКЕВИЧ. По его словам, в средне и долгосрочной перспективе стабилизация цен на нефть является также благом для России. «Нынешняя ситуация отрезвит государство, которое из-за потоков нефтедолларов увеличивало государственные расходы, строило грандиозные планы, а иногда и воздушные замки», - сказал он.

По его мнению, теперь же российское руководство страны будет вынуждено обратить внимание на множество нерешенных вопросов. Среди них главными являются дальнейшее развитие частной предпринимательской инициативы, создание благоприятного инвестиционного климата, а также определение доли государственного присутствия в экономике, а именно - насколько целесообразно создание госкорпораций.

«На эти вопросы необходимо будет ответить, и нынешняя ситуация является поводом, чтобы задуматься и принять соответствующие решения», - сказал он.

В свою очередь директор Центра по эффективному использованию энергии Игорь БАШМАКОВ считает, что падение цен на нефть для России может быть не очень серьезной угрозой, если такое падение не будет очень большим.

«Падение цен может стать для России благом, если сможет переключиться с нефтегазового сектора на остальные. Мы с 1998 года пытались это сделать, но пока безрезультатно. Вопрос, получится ли сейчас, пока остается без ответа», - сказал он.

По его мнению, предельный порог цены составляет 70-80 долларов за баррель. Если же цены пойдут вниз, то у государства могут быть проблемы, и «чем ниже цена, тем угроза будет сильнее», сказал эксперт.

Так, если нефть будет стоить 70 долл. за баррель, то дефицит российского бюджета проявится в 2014 году и составит 0,7% ВВП, если 50 долл. – то дефицит проявится в 2010 году и составит 4% ВВП, а если 30 долл. - уже в 2009 году дефицит будет равен 10% ВВП.

Поскольку цена на природный газ привязывается к стоимости нефти, то ее падение также может повлиять и на стоимость газа. Так, если цена нефти опустится ниже 70 долларов за баррель, то стоимость газа составит 250 долл. за тысячу кубометров газа, если до 50 долл. - то 180 долл., а если до 30 долл. - то газ будет стоить 110 долл. за тысячу кубометров газа.

Напомним, цены на нефть на мировых рынках в среду, 22 октября, достигли 16-месячного минимума на фоне прогнозов о снижении потребления энергоносителей в связи с экономическим кризисом.

Цена нефтяной корзины ОПЕК упала до самого низкого уровня почти за 19 месяцев, или почти за полтора года. По состоянию на 22 октября, корзина ОПЕК подешевела на 3,53 долл., а ее цена официально составила 60,82 долл./барр. Это ее самый низкий показатель с 27 марта 2007 г., когда цена корзины была еще ниже и составляла 60,37 долл./барр.