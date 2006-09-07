Рекламисты забрали уродов и покаялись

Рекламная кампания «Без наркотиков лучше» прекращена преждевременно, а ее организаторы принесли свои извинения людям, которых она могла обидеть (речь идет о рекламных постерах, размещенных в Киеве и некоторых регионах Украины, на которых изображены белые надписи на черном фоне «Мама, почему я урод?» и «Мама, почему я умер?», с подписью внизу «У наркоманов не бывает здоровых детей» - УНИАН).

Об этом заявил председатель Координационного совета Ассоциации внешней рекламы Украины Артем БИДЕНКО сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

«В течение недели будут сняты последние постеры. Эта реклама была направлена на тех, кто мог попробовать наркотики, а не на наркозависимых людей. И для нас стало неожиданным, что мы не учли этой уязвимой группы. У нас была позитивная идея – заставить людей задуматься над проблемой наркотиков», - сказал А.БИДЕНКО.

В свою очередь исполнительный директор Всеукраинской ассоциации снижения вреда Игорь КАМИННЫК сообщил, что преждевременное прекращение кампании стало результатом переговоров. «Социальная реклама – это процесс и кампания, которая не может ограничиваться двумя биг-бордами. Это процесс, который требует внимательного подхода к уязвимым группам людей. Организаторы кампании не учли, что эта реклама может коснуться конкретных людей и семей», - пояснил он.

«Шоковые рекламные механизмы работают, но они должны быть грамотными, профессиональными и уместными», - считает директор благотворительного фонда «Дроп-ин-центр» Павел КУЦЕВ.

Ассоциация внешней рекламы Украины и Всеукраинская ассоциация снижения вреда также договорились, что в дальнейшем для организации социальных рекламных кампаний будут привлекаться эксперты и организации, которые работают с уязвимыми группами населения.

Справка УНИАН. Ассоциация внешней рекламы Украины в рамках кампании «Без наркотиков лучше» разместила в Киеве в августе 2006 года рекламные постеры на 500 щитах, на которых изображались белые надписи на черном фоне «Мама, почему я урод?» и «Мама, почему я умер?», с подписью внизу – «У наркоманов не бывает здоровых детей». Специалисты разного профиля признали эту рекламу негуманной и вредной как для общества в целом, так и для граждан, которые имели опыт употребления наркотических веществ или имеют наркотическую зависимость. Как утверждают специалисты, такая реклама является психотравмирующей и в результате может оказать депрессивное влияние на психику людей, независимо от того, имеют они опыт употребления наркотиков или нет.