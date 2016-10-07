Сегодня есть реальная возможность ввести в Украине страховую медицину - нардеп
Украинская система здравоохранения дошла до состояния, когда нужно либо на законодательном уровне утвердить оплату медицинских услуг за счет граждан, что является прямым нарушением 49 статьи Конституции, либо ввести обязательное медицинское страхование.
Об этом сообщил народный депутат Украины Андрей Шипко, представляя Проект закона №4981 «Об общеобязательном государственном социальном медицинском страховании в Украине» во время заседания Комитета ВР по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения.
Данный шаг, по мнению парламентария, не только позволит государству в полной мере обеспечить гарантии на бесплатную медицинскую помощь и медицинское страхование и повысить эффективность использования средств, но и, что самое важное - украинцы наконец-то смогут получать бесплатное качественное лечение в необходимых объемах.
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Во время заседания Комитета обсуждались принципиальные вопросы внедрения страховой медицины: кто будет застрахован; оплата страховых взносов; что будет покрывать страховка; какая медицинская помощь останется на прямом бюджетном финансировании; кто должен выступать в роли страховщика; как будет работать система общеобязательного социального медицинского страхования; и др.
Так, определены группы населения, которые будут застрахованы, - это все работающие граждане, лица, которые ведут независимую профессиональную деятельность, а также неработающие пенсионеры, дети, студенты, все безработные, инвалиды и женщины, находящиеся в декретном отпуске. При этом взносы для страхования неработающих будут платиться из местного бюджета, а именно - за счет субвенции из госбюджета.
Медицинское страхование на первом этапе будет покрывать консультации и лечение на первичном уровне, обследование и консультации узких специалистов по показаниям, плановое и экстренное стационарное лечение по показаниям, плановые и экстренные оперативные вмешательства по показаниям и обеспечение лекарственными средствами при стационарном лечении и оперативных вмешательствах. Этот перечень может увеличиваться, ведь ежегодно Кабинет Министров будет утверждать соответствующую Программу.
На прямом бюджетном финансировании останутся экстренная медицинская помощь и медицина катастроф, медицинская помощь по государственным программам (туберкулез, СПИД, лечение за рубежом и т.д.) и плановое лечение хронических больных, на которое выделяется бюджетное финансирование (например, гемодиализ).
«И в процессе работы над Законом, и сегодня на заседании Комитета по многим вопросам были бурные дебаты, но мы согласовали оптимальный вариант, который позволит защитить пациентов и оживить систему здравоохранения», - добавил нардеп.
«Сегодня есть реальная возможность сделать то, о чем говорят последние 15 лет - начать введение системы страхования», - подчеркнул парламентарий и отметил, что по результатам рассмотрения члены Комитета ВР по вопросам социальной политики приняли решение рекомендовать Верховной Раде принять за основу законопроект №4981.