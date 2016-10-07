Сегодня есть реальная возможность ввести в Украине страховую медицину - нардеп

Об этом сообщил народный депутат Украины Андрей Шипко, представляя Проект закона №4981 «Об общеобязательном государственном социальном медицинском страховании в Украине» во время заседания Комитета ВР по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения.

Данный шаг, по мнению парламентария, не только позволит государству в полной мере обеспечить гарантии на бесплатную медицинскую помощь и медицинское страхование и повысить эффективность использования средств, но и, что самое важное - украинцы наконец-то смогут получать бесплатное качественное лечение в необходимых объемах.

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Во время заседания Комитета обсуждались принципиальные вопросы внедрения страховой медицины: кто будет застрахован; оплата страховых взносов; что будет покрывать страховка; какая медицинская помощь останется на прямом бюджетном финансировании; кто должен выступать в роли страховщика; как будет работать система общеобязательного социального медицинского страхования; и др.

Так, определены группы населения, которые будут застрахованы, - это все работающие граждане, лица, которые ведут независимую профессиональную деятельность, а также неработающие пенсионеры, дети, студенты, все безработные, инвалиды и женщины, находящиеся в декретном отпуске. При этом взносы для страхования неработающих будут платиться из местного бюджета, а именно - за счет субвенции из госбюджета.

Медицинское страхование на первом этапе будет покрывать консультации и лечение на первичном уровне, обследование и консультации узких специалистов по показаниям, плановое и экстренное стационарное лечение по показаниям, плановые и экстренные оперативные вмешательства по показаниям и обеспечение лекарственными средствами при стационарном лечении и оперативных вмешательствах. Этот перечень может увеличиваться, ведь ежегодно Кабинет Министров будет утверждать соответствующую Программу.

На прямом бюджетном финансировании останутся экстренная медицинская помощь и медицина катастроф, медицинская помощь по государственным программам (туберкулез, СПИД, лечение за рубежом и т.д.) и плановое лечение хронических больных, на которое выделяется бюджетное финансирование (например, гемодиализ).

«И в процессе работы над Законом, и сегодня на заседании Комитета по многим вопросам были бурные дебаты, но мы согласовали оптимальный вариант, который позволит защитить пациентов и оживить систему здравоохранения», - добавил нардеп.

«Сегодня есть реальная возможность сделать то, о чем говорят последние 15 лет - начать введение системы страхования», - подчеркнул парламентарий и отметил, что по результатам рассмотрения члены Комитета ВР по вопросам социальной политики приняли решение рекомендовать Верховной Раде принять за основу законопроект №4981.