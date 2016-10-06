Филатов от имени мэров 11 городов передал в Кабмин обращение относительно системы электронных билетов

По словам главы Днепровского городского совета, для введения системы электронного билета Верховная Рада Украины должна принять два законопроекта, уже зарегистрированных в парламенте. Речь идет о проекте закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения автоматизированной системы оплаты проезда в городском пассажирском транспорте» №4121 и «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно тарифообразования в сфере городского электрического и автомобильного транспорта» №4669 соответственно.

«Чем быстрее будут приняты эти законопроекты, тем быстрее жизнь территориальных громад станет комфортнее, современнее и удобнее», – заявил Борис Филатов. По его словам, введение электронного билета станет очень важным механизмом для прозрачного формирования ценообразования стоимости проезда в муниципальном транспорте. Кроме того, нововведение позволит должным образом регулировать финансирование льготных поездок, которое, согласно законодательству о децентрализации, теперь обеспечивается за счет средств местных бюджетов.

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Мэр Днепра отметил, что функцию электронного билета может выполнять и карточка горожанина, с помощью которой пассажиры смогут оплачивать не только проезд в транспорте, но и другие услуги.

Инициативу внедрения электронного билета в Украине, кроме Днепра, поддержали местные громады Винницы, Львова, Черкасс, Луцка, Николаева, Херсона, Каменец-Подольского, Тернополя, Ивано-Франковска и Житомира.

Обращение с призывом способствовать принятию законопроектов, необходимых для внедрения электронного билета в общественном транспорте, также будет передано председателю ВРУ Андрею Парубию и премьер-министру Владимиру Гройсману.