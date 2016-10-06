Филатов от имени мэров 11 городов передал в Кабмин обращение относительно системы электронных билетов
Городской голова Днепра Борис Филатов 6 октября вручил министру инфраструктуры Владимиру Емельяну обращение о содействии введению электронных билетов в муниципальном транспорте. Соответствующее письмо подписали 11 мэров городов из разных регионов Украины.
По словам главы Днепровского городского совета, для введения системы электронного билета Верховная Рада Украины должна принять два законопроекта, уже зарегистрированных в парламенте. Речь идет о проекте закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения автоматизированной системы оплаты проезда в городском пассажирском транспорте» №4121 и «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно тарифообразования в сфере городского электрического и автомобильного транспорта» №4669 соответственно.
«Чем быстрее будут приняты эти законопроекты, тем быстрее жизнь территориальных громад станет комфортнее, современнее и удобнее», – заявил Борис Филатов. По его словам, введение электронного билета станет очень важным механизмом для прозрачного формирования ценообразования стоимости проезда в муниципальном транспорте. Кроме того, нововведение позволит должным образом регулировать финансирование льготных поездок, которое, согласно законодательству о децентрализации, теперь обеспечивается за счет средств местных бюджетов.
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Мэр Днепра отметил, что функцию электронного билета может выполнять и карточка горожанина, с помощью которой пассажиры смогут оплачивать не только проезд в транспорте, но и другие услуги.
Инициативу внедрения электронного билета в Украине, кроме Днепра, поддержали местные громады Винницы, Львова, Черкасс, Луцка, Николаева, Херсона, Каменец-Подольского, Тернополя, Ивано-Франковска и Житомира.
Обращение с призывом способствовать принятию законопроектов, необходимых для внедрения электронного билета в общественном транспорте, также будет передано председателю ВРУ Андрею Парубию и премьер-министру Владимиру Гройсману.