На границе с Россией задержали бывшего боевика

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского погранотряда, мужчину, причастного к незаконных вооруженных формирований, обнаружили и задержали 4 октября пограничники Харьковского отряда в пункте пропуска "Гоптовка".

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По данным пограничников, нарушитель, который разыскивался правоохранителями за незаконное завладение транспортным средством, сотрудники Госпогранслужбы обнаружили во время прохождения паспортного контроля. Во время дальнейшей проверки было установлено, что гражданин Украины 1986 года рождения разыскивается не только за кражу автотранспорта, а также как активный участник незаконных бандформирований.

Задержанного передали сотрудникам Национальной полиции.