Россия возобновит поставки украинского мяса

Поставки украинской мясомолочной продукции в Российскую Федерацию будут возобновлены в течение месяца. Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев по итогам переговоров 6 сентября в Москве со своим украинским коллегой Юрием Мельником.

«В течение двух недель Россия направит в Украину специалистов, которые проинспектируют украинские предприятия. Надеюсь, что в течение месяца этот вопрос окончательно решим», - сказал Гордеев. Он также отметил, что увидел «понимание со стороны украинской стороны и желание решить эти проблемы». Российские инспекторы проверят более 40 предприятий.

По словам Юрия Мельника, Украина обеспечит жесткий контроль за качеством мясомолочной продукции. При этом во время переговоров политическая составляющая проблемы не обсуждалась.

В составе украинской делегации с Юрием Мельником в переговорах принимали участие бывший и нынешний ветеринарные врачи Петр Вербицкий и Иван Бисюк, а также директор департамента внешнеэкономического сотрудничества Минагрополитики Михаил Руденко.

Напомним, Россия запретила импорт продукции животноводства с Украины с 20 января этого года из-за претензий к ветеринарному контролю за ее качеством. Объемы поставок продукции животноводства с Украины оцениваются в $600 млн в год.

Обком со ссылкой на "Дело"