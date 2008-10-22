Кабмин предлагает с 1 ноября ввести налог на богатство
11:02, 22 октября 2008Общество
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Как пополнить местные бюджеты
Кабмин предлагает ввести налог на богатство с 1 ноября.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня журналистам на пресс-конференции.
Соответствующие изменения в закон о недвижимости было одобрено на сегодняшнем заседании Кабинета министров.
Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что такой налог «на огромные виллы и большие участки земли» даст возможность существенно пополнить местные бюджеты.
«Там где люди живут роскошно, сегодня есть основания вводить налог на такое имущество и пополнить местные бюджеты», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.
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