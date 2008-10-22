Кабмин предлагает с 1 ноября ввести налог на богатство

Кабмин предлагает ввести налог на богатство с 1 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня журналистам на пресс-конференции.

Соответствующие изменения в закон о недвижимости было одобрено на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что такой налог «на огромные виллы и большие участки земли» даст возможность существенно пополнить местные бюджеты.

«Там где люди живут роскошно, сегодня есть основания вводить налог на такое имущество и пополнить местные бюджеты», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.