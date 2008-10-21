Украина переходит на зимнее время

В ночь на воскресенье, 26 октября, Украина перейдет на зимнее время. В три часа ночи стрелки часов будут переведены на один час назад.

Во всем мире на летнее и зимнее время переходят более чем в 110 странах.

С 1996 года по рекомендации Европейской экономической комиссии ООН период действия летнего времени продлен с сентября до последнего воскресенья октября. Это решение обосновано исследованиями медико-биологического и экономического характера, проведенными в разных странах.

Однако, психологи считают, что перевод часов - это маленький стресс для организма. Они уверены, переход на летнее и зимнее время влияет практически на всех, но степень этого влияния зависит от индивидуальных особенностей нервной системы человека, от его темперамента.

«ForUm»