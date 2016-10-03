Геращенко обнародовала список украинцев, которых Россия задержала за "шпионаж"

«Часть из них уже удалось освободить», - заявила она на своей странице в Facebook.

«Список «шпионов» от РФ. Представитель ООН Юрий Супрун (слава Богу, вытащили из плена ОРДО недавно), 73-летний Юрий Солошенко (отпустили после полуторагодичного издевательства и российских тюрем, был арестован, когда приехал в РФ по частному приглашению бывших коллег – теперь «охотников» на живых украинцев), Игорь Козловский, известный историк и религиовед, пожилой человек, почти год за «шпионаж» содержится в ОРДО, Евгений Панов, при странных обстоятельствах задержан в Крыму и обвинен в терроре и шпионаже», - отметила Геращенко.

«Теперь Роман Сущенко, который последние 10 лет жил в Париже, ежедневно передавая новости в «Укринформ». А по ночам, по версии ФСБ, работал «Штирлицем», шпионил в пользу «нормандской четверки». Пожалуй, это абсурд, сталинизм, шизофрения, которой заболела целая страна. Все эти «шпионы» виновны только в одном - у них украинский паспорт, и они украинцы», - добавила Геращенко.

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Как сообщал УНИАН, 2 октября общественное движение «Открытая Россия» на своем сайте заявило, что суд Москвы арестовал украинского журналиста Романа Сущенко по обвинению в «шпионаже», и что правозащитники случайно встретили мужчину в камере карантинного отделения Лефортовской тюрьмы.

«Укринформ» и жена журналиста Анжела Сущенко заключили соглашение о защите с известным адвокатом Марком Фейгиным. Он ночью прибыл в СИЗО, где подал заявку на встречу с задержанным украинцем.

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Кроме того, «Укринформ» обратился с призывом к журналистскому сообществу встать на защиту коллеги, а также с помощью международных правозащитных организаций, дипломатических учреждений Украины и иностранных государств содействовать освобождению Романа.

ФСБ РФ объявила Сущенко «полковником Главного управления разведки Министерства обороны Украины», который «целенаправленно собирал сведения, составляющие государственную тайну, о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации».