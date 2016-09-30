Российский суд отказал в УДО незаконно заключенного сына Джемилева

Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов в Twitter.

«Советский районный суд Астрахани отказал в удовлетворении ходатайства об УДО в отношении Хайсера Джемилева», - написал он.

Адвокат также сообщил, что будет обжаловать такое решение суда.

Как сообщалось, Хайсера Джемилева задержали 27 мая 2013 года на месте убийства 44-летнего строителя Февзи Эдемова во дворе дома Джемилевых в Бахчисарае. Тот погиб от выстрела в голову. Милиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). В Меджлисе крымских татар заявили, что это было убийство, совершенное по неосторожности.

После оккупации Крыма Россией следственные органы РФ решили расследовать дело заново. Вместе с тем Апелляционный суд Киева расценил действия Хайсера Джемилева как убийство по неосторожности и постановил освободить его из-под стражи.

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Европейский суд по правам человека вынес решение об освобождении Джемилева-младшего, однако Россия отказывается его выполнять.

В сентябре 2014 года Хайсера Джемилева вывезли из крымского СИЗО в Краснодарский край РФ, несмотря на решение ЕСПЧ и следственных органов Украины.

10 июня Краснодарский краевой суд приговорил его к 5 годам лишения свободы. 2 сентября Верховный суд России сократил срок заключения Джемилеву до 3,5 лет.

31 марта 2016 года Хайсер Джемилев повторно написал отказ от российского гражданства после того, как появились "документы из Крыма относительно принятия Джемилевым российского гражданства".

По словам Полозова, Хайсер уже писал заявление об отказе от гражданства РФ летом 2014 года в СИЗО Симферополя, более того приговором Краснодарского краевого суда и определением Верховного суда РФ он также признавался гражданином Украины.