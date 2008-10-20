В России остановился экономический рост

Представители российского правительства в пятницу огласили предварительные итоги сентября для экономики — фактически первые макроэкономические итоги кризиса. Правительство РФ призналоостановку роста ВВП, снижение темпов роста оборотов розничной торговли до уровня 2000-2001 годов и проблемы с ростом реальных доходов населения. Как сообщается, в сентябре 2008 года темпы прироста российской экономики замедлились к сентябрю прошлого года до 0,4%, что с учетом уровня статистической погрешности может говорить о его остановке. При этом в январе—августе рост ВВП составлял 7,7%.

Такое замедление экономического роста в России вызвано, главным образом, значительным сокращением российского экспорта в связи со стремительным падением мировых цен на нефть. Как известно, нефть подешевела со 147 долларов за баррель в июле этого года до 70 долларов на сегодня.