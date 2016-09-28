Умань готовится принять рекордное количество хасидов-паломников

2 октября они будут встречать 5777-й иудейский новый год, говорится в сюжете ТСН.

Во вторник, 27 сентября, 160 паломников-хасидов ступили на украинскую землю. Чартерный рейс из Израиля приземлился в столичный аэропорт Жуляны.

В ожидании выгодных клиентов на выходе уже выстроились украинские таксисты. За проезд до Умани обычно можно заработать до 1000 гривен с пассажира. Для первых паломников скидки - не больше 300 гривен с человека. Но предложением воспользовались лишь несколько хасидов. Остальные поехали на заранее заказанных автобусах. Хотя и мест в них мало.

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Ежегодно иудеи бьют рекорды по количеству желающих встретить свой новый год в Умани. Этот - не исключение. Ожидается 50 тысяч паломников. Из Израиля летят преимущественно в Киев и Одессу. Только в "Борисполе" на этой неделе планируют принять 81 чартерный рейс. В Умани со вчерашнего дня уже работает сводный отряд правоохранителей Черкасской области. На период праздника к ним присоединятся и израильские коллеги.

Готовятся к иудейскому новому году и рядовые жители Умани. Несмотря на недовольство громкими празднованиями Рош-га-шана, это период хорошего заработка. Особенно для тех, кто имеет жилье близ могилы пророка Цадика Нахмана. Во время еврейского праздника цены тут европейские. Сутки в однокомнатной квартире сейчас стоят от ста долларов.

Хасиды верят - если встретить иудейский новый год на могиле Цадика Нахмана - весь следующий год будет счастливым.

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