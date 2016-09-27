В Мукачево стартовал первый всеукраинский чемпионат Нацполиции по многоборью кинологов (фоторепортаж)
18:32, 27 сентября 2016Общество
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В Мукачево (Закарпатская обл. ) 27 сентября 2016 года стартовал первый чемпионата Национальной полиции Украины по многоборью кинологов.
Участие в нем принимают 26 лучших кинологических команд со всей Украины / Фото УНИАН
Как отмечает transkarpatia.net, участие в чемпионате принимают 26 лучших кинологических команд из всех областей Украины, кроме Кировоградской и Луганской.
В течение трех дней служебные собаки, среди которых преимущественно немецкие овчарки, и их инструкторы-кинологи посоревнуются в преодолении 200-метровой полосы препятствий, в выполнении комплекса упражнений общей и специальной подготовки розыскных собак в задержании условного правонарушителя.
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