Видео с нагрудной камеры убитого в Днепре патрульного: в МВД рассказали новые подробности

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель пресс-службы МВД Артем Шевченко.

Он подчеркнул, что бронежилетов на убитых патрульных не было, потому что инструкция требует их обязательное ношение в темное время суток, в светлое - только по команде командира в случае обострения оперативной ситуации.

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"Возможно, эту норму пересмотрят по результатам расследования", - заявил Шевченко.

Также представитель МВД рассказал, что патрульная Макаренко не включила свою камеру и отвлекалась на разговор с посторонним человеком.

"Кутушева должно бы насторожить упорное нежелание Пугачева оформлять постановление об админнарушении и его апелляция к статусу участника АТО с демонстрацией ранения. Это могло свидетельствовать о наличии оружия", - говорится в сообщении Шевченко.

Ранее в Сети появилась часть видео с нагрудной камеры патрульного полицейского, убитого в Днепре.