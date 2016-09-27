Видео с нагрудной камеры убитого в Днепре патрульного: в МВД рассказали новые подробности
Полную версию видео с нагрудной камеры убитого в Днепре полицейского Артема Кутушева обнародовать нельзя с учетом нравственно-моральных причин: на нем зафиксирована предсмертная агония патрульного, который смог подняться на ноги, сесть в машину и там умер.
Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель пресс-службы МВД Артем Шевченко.
Он подчеркнул, что бронежилетов на убитых патрульных не было, потому что инструкция требует их обязательное ношение в темное время суток, в светлое - только по команде командира в случае обострения оперативной ситуации.
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"Возможно, эту норму пересмотрят по результатам расследования", - заявил Шевченко.
Также представитель МВД рассказал, что патрульная Макаренко не включила свою камеру и отвлекалась на разговор с посторонним человеком.
"Кутушева должно бы насторожить упорное нежелание Пугачева оформлять постановление об админнарушении и его апелляция к статусу участника АТО с демонстрацией ранения. Это могло свидетельствовать о наличии оружия", - говорится в сообщении Шевченко.
Ранее в Сети появилась часть видео с нагрудной камеры патрульного полицейского, убитого в Днепре.