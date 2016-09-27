В Киеве открыли мемориальную доску жертвам политических репрессий ХХ века

Как передает корреспондент УНИАН, доска открыта на месте бывшего въезда-выезда во внутреннюю тюрьму центрального аппарата НКВД УССР (город Киев, ул. Ирининская, 4).

Как сообщили в пресс-центре СБУ, именно сюда в течение 30-50-годов прошлого века попадали те, кто представлял наибольшую угрозу для тоталитарной власти, господствовавшей тогда на украинской земле.

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“Для многих из них именно здесь трагически заканчивался путь мученичества и жертвенности. Тела казненных вывозили на так называемые спецобъекты, где хоронили в групповые ямы-могилы. Некоторые из них были обнаружены на территории Быковнянского леса, Лукьяновского и Байкового кладбищ, урочища Бабий Яр и в других местах Киева и окрестностей”, - добавили в ведомстве.

В церемонии открытия мемориальной доски жертвам политических репрессий также приняли участие представители Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, председатель Украинского института национальной партии Владимир Вятрович и другие.