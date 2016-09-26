"Сначала подчиняйся - потом обжалуй": МВД предложит Раде законопроект о "презумпции правоты полицейского"

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"Императив презумпции правоты полицейского должен стать социальной нормой! Сначала подчиняйся полицейскому - потом обжалуй! И дело тут не в необходимых к принятию законодательных поправках, соответствующих опыту развитых мировых демократий. Дело в том, чтобы общество приняло это правило – как необходимое правило для собственной безопасности, как свое! Это ограничение гражданских свобод? Нет! Это правило безопасности – через процедуру порядка лишь на очень короткое время, отсрочивающее права гражданина на апелляцию действий полицейского. Это высокая ответственность и высокие права для полиции? Да! Но другого пути нет. Изменяющаяся, реформируемая полиция – должна и будет получать и больше прав, и больше доверия общества", - написал министр и отметил, что другого пути построения эффективной правоохранительной системы нет.

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Аваков также считает, что нужно совершенствовать и полицейские силы, расширяя их уровень как компетентности, так и ответственности за обеспечения свобод каждого. Презумпция правоты полицейского, по мнению Авакова, должна работать, как это происходит в Германии, США, Великобритании, Франции, Италии, Канаде и других странах.

"Презумпция правоты полицейского (сначала подчиняйся - потом обжалуй) – один из инструментов построения системы коллективной внутренней безопасности! В пакете законодательных инициатив по обеспечению безопасности, готовящемся к внесению в парламент, МВД будет предлагать парламентариям имплементировать эту норму в законодательном поле", - подчеркнул министр.