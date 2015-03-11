Генконструктор Су-25 заявил, что штурмовик не мог сбить малайзийский Боинг

Президент научно-производственного концерна "Штурмовики Сухого", генеральный конструктор самолета Су-25 Владимир Бабак, опроверг версию о том, что малайзийский Boeing, который летел рейсом МН-17, мог быть сбит таким штурмовиком.

Об этом он заявил в интервью немецким медиакомпаниям NDR и WDR, а также газете Süddeutsche Zeitung, обнародованном во вторник, 10 марта, передает DW.de.

По его словам, штурмовик мог бы атаковать Boeing на высоте три-четыре тысячи метров, но сбить самолет, летящий на высоте 10500, Су-25 не может. Бабак, который говорит, что занимается этим штурмовиком около 30 лет, пояснил, что он и его команда "сконструировали этот самолет так, что он может применяться только на малых и средних высотах". Хотя конструктор и признал, что самолет может кратковременно подниматься на большую высоту, но для того, чтобы уничтожить Boeing, который на момент катастрофы развалился в воздухе, на Су-25, по его словам, необходимо установить тяжелые ракеты. Бабак отметил, что ракеты класса "воздух-воздух" могли нанести малазийскому самолету только повреждения, но не привести к тому, что произошло.

Читайте такжеДля расследования крушения Боинга-777 реконструируют кабину пилотов и салон бизнес-класса

Он считает, что значительно больше факторов свидетельствует о том, что "Boeing 777" стал жертвой ракеты класса "земля-воздух", которую выпустили из установки "Бук". "Я считаю, все утверждения о причастности к этой трагедии Су-25 - это попытка спрятать концы в воду. По-другому я это не могу объяснить. Нам непонятно, как Су-25 мог бы сбить Boeing", - заявил конструктор, который назвал штурмовик своим "любимым детищем". Версию о возможной причастности украинского Су-25 к трагедии рейса МН-17, унесшей жизни 298 пассажиров и членов экипажа, распространяли представители российского Генерального штаба. В Киеве считают, что малайзийский самолет сбили боевики на Донбассе ракетой с завезенной из России системы "Бук".