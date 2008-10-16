Мировые индексы закрылись резким снижением

Основные американские фондовые индексы 16 октября снижались почти на всем протяжении торгов и закрылись со значительным падением, сообщает France Presse.

Индустриальный индекс Dow Jones потерял за день 733,08 пункта (7,87 процента), закрывшись на отметке 8577,91 пункта. Индекс Standard & Poor`s 500 снизился на 90,17 (9,03 процента), составив к концу дня 907,84. Высокотехнологичный индекс Nasdaq за день упал на 150,68 пункта (8,47 процента) до 1628,33 пункта.

Европейские индексы снизились не так сильно, тем не менее лондонский FTSE 100 потерял за день 7,16 процента, парижский CAC 40 - 6,82 процента, а франкфуртский индекс DAX 0 - 6,49 процента

Аналитики связывают резкое снижение биржевых котировок со страхами рецессии. Опасения биржевиков усилились после заявления представителей ФРС США о начале рецессии американской экономики.

Также на падение котировок повлияло сообщение о том, что в сентябре объем розничной торговли в США упал на 1,2 процента. Сокращение продаж стало самым резким за месяц с августа 2005 года и превысило ожидания аналитиков, предсказывавших снижение на 0,7 процента.

На торгах 14 октября, напоминает Лента.ру, американские и европейские индексы резко выросли, реагируя на шаги правительств США и Евросоюза по поддержке финансовой системы, а индекс Dow Jones даже показал рекордный дневной рост за 70 лет. Однако, за последние два дня торгов индексы вернулись к первоначальным отметкам и продолжили падение.