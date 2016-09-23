ГПУ обнародовала видео по делу подозреваемого в вымогательстве полмиллиона долларов члена ВСЮ

Об этом написала пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган на своей странице в Facebook .

"Дело члена ВСЮ П. Гречковского. *На записи - 1 мин. 07 сек - четко звучит фамилия человека из Майбаха. С разрешения процессуального руководителя предоставляем видеозапись, на которой зафиксировано первичные объяснения посредника относительно действительных обстоятельств совершенного преступления", - написала она.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 22 сентября, Генеральная прокуратура сообщила, что члену Высшего совета юстиции Гречковскому предъявлено подозрение по ст.190 Уголовного кодекса Украины (покушение на мошенничество).

Накануне генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Департамент дел в сфере экономики ГПУ совместно с Департаментом «К» Службы безопасности разоблачили одного из членов Высшего совета юстиции в вымогательстве 500 тыс. долларов за незаконное влияние на судебное решение.

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«Задержан посредник - арбитражный управляющий Минюста, который в сговоре с членом ВСЮ получил 150 тыс. долларов», - отметил генпрокурор.

Гречковский был избран на должность члена ВСЮ от адвокатского сообщества на съезде адвокатов.