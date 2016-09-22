Генпрокуратура арестовала Maybach уличенного в вымогательстве $500 тысяч взятки члена ВСЮ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Одессе сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Мы вчера подали ходатайство в суд на обыски у господина Гречковского, но суд почему-то не спешит предоставить разрешение. Наверное, боятся в ожидании переаттестации со стороны Высшего совета юстиции. Хотя и без этого разрешения мы уже наложили аресты на его видимое имущество, начиная с "Майбаха", и прочее нажитое "тяжким" трудом", - сказал Луценко.

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Он добавил, что следствием также установлено, что Гречковский является почетным консулом одной из европейских стран, в связи с чем ГПУ направила туда соответствующие запросы.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Департамент дел в сфере экономики ГПУ совместно с Департаментом "К" Службы безопасности Украины разоблачили одного из членов Высшего совета юстиции в вымогательстве 500 тыс. долларов за незаконное влияние на судебное решение. "Задержан посредника - арбитражного управляющего Минюста, который в сговоре с членом ВСЮ получил 150 тыс. долларов", - сказал генпрокурор.

Сегодня стало известно, что речь идет о Павле Гречкивском. Ему предъявлено подозрение по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (покушение на мошенничество). Сегодня Высший совет юстиции отказал в удовлетворении просьбы Генеральной прокуратуры об инициировании увольнения Павла Гречковского с должности члена ВСЮ.

Гречковский был избран на должность члена ВСЮ от адвокатского сообщества на съезде адвокатов.