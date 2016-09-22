Джамала: никогда не думала, что мне может позвонить президент Турции

Об этом певица рассказала в интервью УНИАН.

«Я никогда не могла подумать, что меня, обычную певицу, будет принимать президент Литвы, когда я приеду в один из городов с концертом. Или мне позвонит президент Турции, поздравит меня и выразит свое уважение. Никогда не могла об этом подумать. Наверное, это какой-то бонус. Потому что история, которую я рассказала, многих объединила, сделала массу людей в Европе небезразличными к ней… И поэтому они проголосовали», – сказала Джамала.

Читайте такжеВ Киеве состоялся предпоказ видеоклипа Джамалы на песню "1944" (видео)

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 сентября, Джамала презентовала клип на песню «1944», которая на «Евровидении» стала победной.