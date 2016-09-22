Джамала: никогда не думала, что мне может позвонить президент Турции
15:33, 22 сентября 2016Общество
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После победы на конкурсе «Евровидение» певице Джамале звонил президент Турции, чтобы поздравить и выразить свое уважение. Кроме того, ее принимал президент Литвы.
Джамала рассказала о звонке президента Турции после победы на "Евровидении"/ УНИАН
Об этом певица рассказала в интервью УНИАН.
«Я никогда не могла подумать, что меня, обычную певицу, будет принимать президент Литвы, когда я приеду в один из городов с концертом. Или мне позвонит президент Турции, поздравит меня и выразит свое уважение. Никогда не могла об этом подумать. Наверное, это какой-то бонус. Потому что история, которую я рассказала, многих объединила, сделала массу людей в Европе небезразличными к ней… И поэтому они проголосовали», – сказала Джамала.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 сентября, Джамала презентовала клип на песню «1944», которая на «Евровидении» стала победной.
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