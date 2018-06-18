Джамала: Почему я должна быть кому-то угодной и исполнять песни нейтрального характера? Они бывают резкими. В этом и есть творчество

Вокруг проведения Евровидения-2017 в Украине не утихают споры. То вся страна бурно обсуждает финансовые вопросы, подсчитывая, сможет ли страна принять конкурс такого масштаба. То взаимными обвинениями обмениваются города, претендующие на статус города-хозяина конкурса. То, уже победитель – Киев – в лице местных властей, принимает странное решение проводить открытие Евровидения-2017 на территории национального заповедника «София Киевская», внесенного в списки Всемирного наследия ЮНЕСКО.

А, пока общественность ломала копья вокруг этой темы, победительница конкурса Джамала занималась творчеством. Спустя четыре месяца после победы на Евровидении-2016, певица представила клип «1944». УНИАН присутствовал на премьере и расспросил Джамалу, помогли ли погодные катаклизмы съемочной группе лучше передать настроение песни, существовала ли хотя бы крошечная вероятность провести съемки в Крыму, и не посещали ли ее, как человека с активной жизненной позицией, мысли пойти в политику.

Джамала, вы суеверный человек?

Что вы имеете в виду под словом «суеверие»?

Ну, скажем, в контексте того, что съемки вашего клипа на песню 1944 сопровождались природными катаклизмами – в разгар лета локацию заливало по-настоящему осенними ливнями. Учитывая, что сама песня о страдании и боли, получилось, что вся съемочная группа и танцоры – условно говоря, люди, не пережившие те эмоции, которые вы вложили в исполнение, в рассказ этой истории – вынуждены были через погоду ощутить некие лишения для того, чтобы все же передать зрителю сильные чувства…

Помните, после фильма, за который свой первый «Оскар» получил Ди Каприо - «Выживший» - он рассказывал, как режиссер специально погружал его во всю эту жесть: в холод, в ужас и страх. Потому что в центре сюжета – история персонажа, который в нечеловеческих условиях борется за жизнь, когда его на каждом шагу подстерегают опасности...

А у нас сложилась такая ситуация, мне так кажется, когда наш режиссер Анатолий Сачивко (молодой и очень мягкий режиссер), любит танцоров, опекает, оберегает, отпускает во время съемок погреться, а сам все время остается на площадке… И, наверное, природа ему помогла нас немного организовать. Поэтому мы также понимали, что у нас есть график, что солнца мало. И нормально относились к тому, чтобы начинать в 5 утра и питаться одними бутербродами с сыром (и это было счастье).

Когда вы выступали с этой песней на сцене, вы заново переживали историю своей семьи, и поэтому ваш посыл был услышан зрителем. В то же время, люди, которые принимали участие в съемках клипа, возможно, никогда не переживали подобного…

Я вам больше скажу, когда они (коллектив Apache Crew плюс другие крутые танцоры, которые принимали участие в постановке «Великий Гэтсби») соглашались на съемки, они, вероятно, думали: «О! Класс! Карпаты, солнце, три дня! Сейчас потусуем!». То есть, все хотели просто хорошо провести время. Мол, поедем в Карпаты, поснимаем день, когда есть солнце, а потом - шашлыки…

Но до шашлыков дело дошло?

Ничего подобного! До последнего дня была плохая погода. Мы, когда уезжали оттуда, буквально спасались бегством, потому что дорогу уже всю размывало.

Локацией для съемок, как вы уже сказали, были выбраны Карпаты. Но вообще, гипотетически, была хотя бы малая вероятность провести съемки в Крыму?

Нет. Я, конечно, слава Богу, еще официально въездная, но, думаю, что с этим были бы сложности. Как проехать в Крым 35-ти танцорам-мальчикам? Я знаю, как тяжело проходят границу мои знакомые, их там по 5 часов допрашивают… Поэтому съемки - это невозможно.

Или, вообще, давайте посмотрим с другой стороны. Допустим, граница – это не самое неприятное. Давайте представим, что все ее прошли. А дальше давайте представим, как достать в Крыму камеру и просто начать снимать. Это ведь сразу вызовет подозрения…

Спрашиваю об этом, в том числе, потому, что к примеру, известный крымчанин, боксер Александр Усик, позволяет себе возвращаться в Крым. Несколько раз он даже шутил, что его никто не тронет, потому что он – боксер…

Нет, я не рискую. Даже несмотря на то, что все время переживаю. Мой дедушка очень болен, он старенький, и я хочу поехать домой. Этим летом, кстати, как никогда. Я привыкла, что мои родители приезжают ко мне, и я вроде как не скучаю. А в этом году очень хотелось домой, я не была там с 2014 года.

Многие творческие люди стараются избегать острых тем, связанных с происходящим в Украине, стараются быть вне политики. Вы же еще до победы на Евровидении-2016 уже стали частью политики. Вы бы хотели спрятаться от нее, скажем так, «в домике»?

Да я все время от нее прячусь «в домике».

Получается?

Как по мне – получается. Потому что я продолжаю настаивать, что да, я вынесла эту историю на широкую публику. И, да, возможно, она кому-то не нравится, возможно, кто-то находит в ней абсолютно политический месседж. Но я также всегда говорила, что, ребята, это моя история. Моя семейная боль. Почему я должна быть кому-то угодной и исполнять песни нейтрального характера? Они бывают резкими. В этом и есть творчество.

А не думали не прятаться, а, наоборот, пойти в политику?

После Евровидения мне звонили представители каких-то политических сил, хотели привлечь меня то туда, то сюда, приглашали выступить там, спеть гимн здесь… Пойти после этого в политику? Не дай Бог. Тут я точно «в домике».

Что касается музыки, моей социальной, гражданской позиции, то это, пожалуйста. Кстати, моя позиция такого себе «голубя мира» очень привлекла иностранцев, к примеру, тех же шведов. Они говорили, что Джамала – это голубь мира, потому что после ее песни все обделенные поверили в то, что все могут быть равны.

Кроме того, что вы, в восприятии европейцев, стали «голубем мира», вы стали еще и голосом крымскотатарского народа. Тем человеком, который рассказал историю своего народа, донес ее широкому кругу зрителей, и заставил обратить внимание на то, чего раньше эти люди не замечали…

Я никогда не могла подумать, что меня, обычную певицу, будет принимать президент Литвы, когда я приеду в один из городов с концертом. Или мне позвонит президент Турции, поздравит меня и выразит свое уважение. Никогда не могла об этом подумать.

Наверное, это какой-то бонус. Потому что история, которую я рассказала, многих объединила, сделала массу людей в Европе небезразличными к ней… И поэтому они проголосовали.

По поводу «голубя мира», этим летом вы выступали на джазовых фестивалях во Львове и в Днепре, и оба эти города претендовали на статус хозяина Евровидения-2017. Вы же знаете, споры о том, кто же должен был проводить конкурс, идут до сих пор, несмотря на то, что победитель уже определен?

Давайте объясним и людям, и городам раз и навсегда (мне так неприятно, что обижаются Одесса, обижаются Львов или Днепр): я не принимала никакого решения по этому поводу, и не имела никакого влияния на принятие этого решения. Я всегда говорила одно - я рада, что этот конкурс пройдет в Украине. Точка.

Когда были какие-то поползновения о том, что, наверное, Украина не сможет провести конкурс у себя, когда кто-то запускал в информационное пространство этот бред, я в это никогда не верила. А в каком городе будет проводиться Евровидение-2017? В каком решат, в таком пусть и будет. Все. Я рада, что конкурс будет в Киеве, потому что я чувствую себя здесь как дома, люблю этот город. Но также радовалась бы любому победителю, любому городу, в каком бы не проходил конкурс.

Вам не предлагали стать ведущей украинского отбора или соведущей Евровидения-2017?

Слышала о таких разговорах. Видела, как мои фаны запускали эту «волну» в Интернете. Конечно, они за меня болеют, но я пока не знаю, что думать по этому поводу. С одной стороны, вроде как хочется. С другой – это очень страшно. Ведь это прямой эфир на огромное количество стран. А, чтобы его провести, нужно иметь практику. Для этого нужно быть ведущим.

А что до украинского отбора, могу сказать, что я буду сидеть в жюри.

Татьяна Урбанская