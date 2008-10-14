Кому хорошо от досрочных выборов во время кризиса?

Каким образом отразятся досрочные парламентские выборы на экономической ситуации в Украине? Мнения экспертов Александр Пасхавер, президент Центра экономического развития:

„Очевидною есть то обстоятельство, что власть в настоящее время, в связи с объявлением досрочных выборов, сосредоточится на решении политических проблем. В то же время в первоочередном внимании и консолидированных усилиях нуждаются именно экономические проблемы. Везде в мире правительства пытаются поддержать собственный, национальный бизнес и экономику. А в Украине поведение власти лишь увеличивает экономические риски. Это не является причиной кризиса, но это является плохим фактором, который может негативно отразиться на экономическом положении страны даже в долгосрочной перспективе”.

Игорь Бураковский, директор Института экономических исследований и политических консультаций, убежден, что «назначение досрочных выборов является опасным экспериментом над экономикой Украины, последствия которого придется преодолевать всему обществу». Выборы объявлены в период глобального международного финансового кризиса – который ведет к спаду производства, инфляции, росту безработицы, снижению спроса на украинский экспорт. Жертвой выборов станет также государственный бюджет-2009, а это значит, что люди останутся без повышения социальных стандартов.

Украине необходимо реально проводить экономические реформы. «Но когда выборы следуют за выборами – не идет речи о реформах и стратегических наработках, ведь правительству приходится работать в очень сложной ситуации постоянной политической неопределенности.

Сергей Киселев, Школа политической аналитики при НАУКМА:

“Выборы сегодня не ко времени"... В частности, эксперт называет два фактора. Во-первых, бюджетный. Хотя собственно на выборы планируется потратить лишь полпроцента от общей суммы бюджетных расходов, убытки от досрочных выборов могут оказаться более существенными. Да, открытым остается вопрос раздела 9 миллиардов гривен дополнительных доходов текущего бюджета. Кроме того, под вопросом оказался весь бюджетный процесс в следующем году, невзирая на то, что правительство своевременно подало проект госбюджета на 2009-й год в парламент, но вряд ли парламент, распущенный Президентом, сможет своевременно провести необходимые для принятия бюджета чтения. „А там есть вещи, важные, – как для граждан, так и для целых отраслей экономики”, - подчеркнул эксперт. В частности, речь идет о росте зарплат и пенсий и финансовой поддержке производственных секторов экономики.

В условиях мирового кризиса нужно формировать стратегию ответа на мировые вызовы, но в настоящее время политики будут преимущественно заняты предвыборной стратегией, - говорит Сергей Киселев.

Андрей Ермолаев, президент Центра социальных исследований СОФИЯ, убежден, что факторы нынешнего экономического кризиса имеют системный характер – ведь экономика Украины остается структурно деформированной и нуждается в серьезных реформах. Первые признаки внутренних экономических неурядиц появились еще в 2005-2006-ом годах, подчеркивает эксперт, но тогда благоприятная мировая конъюнктура цен на металл давала рост украинского экспорта и частично нивелировала имеющиеся проблемы. В настоящее время мировой кризис ударил в первую очередь именно по экспортоориентированным отраслям. Пик кризиса придется на первый-второй кварталы следующего года – предупреждает Андрей Ермолаев.

Впрочем, в нынешней угрожающей экономической ситуации есть и психологический фактор: банковский кризис, который усиливается паническими настроениями среди населения. Досрочные выборы также имеют отношение именно к психологически-экономическим негативным факторам, и поэтому служат определенным катализатором кризиса. «Главная причина неблагоприятной экономической ситуации – в склонности власти к политическим комбинациям вместо экономических реформ», - убежден эксперт.